Dumoulin: we hoeven ons niet elke dag te laten zien

Tom Dumoulin vond het niet verrassend dat spektakel donderdag in de zesde etappe van de Tour de France uitbleef. “De kans was groter op dit scenario, dan dat we allemaal volle bak zouden gaan klimmen”, zei de renner van Jumbo-Visma. De beklimming van de Col de la Lusette, de voorlaatste klim, leek vooraf zwaar genoeg voor een strijd tussen de klassementstoppers. “Hij was ook pittig, maar lag toch te ver van de finish om spectaculaire dingen te verwachten. Zeker omdat het toen al niet meer om de overwinning ging.”

De ritzege ging naar de Kazach Alexei Loetsenko. De renner van Astana bleef alleen voorop over uit een kopgroep van oorspronkelijk acht renners. In het peloton reed de ploeg van Ineos voorop, tot plezier van Dumoulin. “Dat vonden wij wel prima ja. We hoeven ons niet elke dag te laten zien. Vandaag hebben we het anderen laten doen. We zaten er goed bij met vijf man, tot de finish eigenlijk. Dat was perfect. Hoe het mijzelf ging? Ik reed wel ok√©.”

“Van voren blijven en geen tijd verliezen”, omschreef Dumoulin de doelstelling. “Het mag straks wel een keer wat spectaculairder uitpakken met de ploeg.” Zijn grootste zorg donderdag was toch het gedrag van al te enthousiaste toeschouwers zonder mondkapje. “Dat was niet goed. Er waren heel veel mensen die aanmoedigden zonder mondkapje. Normaal word ik er wel blij van. Het is wel wat de Tour de Tour maakt. Maar zeker op zo’n klim is het toch een risico. Als ik virologen moet geloven is de kans op besmetting nihil. Maar er hoeft er maar eentje echt zwaar corona te hebben en flink te hoesten en proesten. Misschien hangt er dan toch iets in de lucht waar we doorheen rijden en pakt een van ons dat op. Dat is niet wat je wil.”

Dumoulin is op de zesde plaats in het klassement de hoogst geklasseerde Nederlander.