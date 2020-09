Familie Williams neemt na 43 jaar afscheid van Formule 1-stal

Claire Williams maakt dit weekeinde in Monza haar laatste race mee als teambaas van Formule 1-renstal Williams. Ze legt daarna haar functie neer. Haar terugtreden heeft te maken met de overname van het Britse team door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital.

Het vertrek van Claire Williams betekent ook een afscheid van de familie Williams van de Formule 1. Haar vader Frank Williams richtte in 1977 de gelijknamige renstal op. “Na 43 jaar en 739 grands prix is het punt gekomen dan onze familie de sport verlaat. Het is met een zwaar gemoed dat ik het team loslaat”, zei Williams in een verklaring.

“Ik had gehoopt mijn werk tot ver in de toekomst voort te zetten en de erfenis van Williams te behouden voor de volgende generatie, maar de verkoop heeft alles veranderd”, aldus Williams. Het team presteerde de laatste jaren slecht en zag de financiĆ«le basis steeds verder inzakken. Om een faillissement te voorkomen is het team verkocht aan een partij met geld.