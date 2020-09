Kans op revanche voor Alaphilippe in zesde Touretappe

Met een nieuwe geletruidrager, de Brit Adam Yates, trekt de Tour de France donderdag naar het Centraal-Massief naar het op hoogte gelegen Mont Aigoual. Dat gebeurt na een lange vlakke aanloop vanuit Le Teil, die een wellicht spectaculair slot voorafgaat. Het biedt Julian Alaphilippe misschien de kans het geel te heroveren. De Fransman kreeg woensdag een tijdstraf die hem de leiding in het algemeen klassement kostte. Hij had tegen de regels een bidon aangepakt in de laatste 20 kilometer.

Na 140 vlakke kilometers doemt donderdag het eerste colletje op: de Cap de Coste van de derde categorie. Ook de Col des Mour├Ęzes is zo ingeschaald waarna het meteen erna pas echt klimmen wordt op de Col de la Lusette. Het is een nieuwe beklimming van de Tour waarvan de top op ruim 13 kilometer van de streep ligt en waar bonificatieseconden te verdienen zijn. Er is vervolgens geen sprake van een afdaling naar Mont Aigoual dat op 1560 meter hoogte ligt, 200 meter hoger nog dan de klim ervoor van de eerste categorie.

De rit begint kort na 12 uur, de finish wordt verwacht iets voor 17 uur.