Kazach Loetsenko wint zesde rit Tour

De Kazach Alexei Loetsenko heeft donderdag de zesde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit vanuit Le Teil in de Ardèche naar het zuidelijke deel van het Centraal Massief met veel klimwerk in de slotfase. De renner van Astana bleef alleen voorop over uit een kopgroep van oorspronkelijk acht renners. Loetsenko (27) bereikte als eerste de top van de Mont Aigoual, op een kleine minuut gevolgd door de Spanjaard Jesús Herrada.

De leiderstrui van de Brit Adam Yates (Mitchelton-Scott) kwam geen moment in gevaar in een etappe waarin de klassementsrenners zich rustig hielden.

Vrijwel vanuit de start werd er gedemarreerd. De Ier Nicolas Roche was de aanstichter. Er sloten zeven man aan, onder wie de jarige Amerikaan Neilson Powless, de Noor Edvald Boasson Hagen en de Belg Greg Van Avermaet. Op de top van het eerste klimmetje, de Cap de Coste, had de kopgroep nog een voorsprong van vijf minuten op het peloton waar Jumbo-Visma zich inmiddels aan kop had laten zien. Roche passeerde als eerste de top.

Boven op de tweede heuvel van de derde categorie, de Col des Mourèzes, kwam Roche opnieuw als eerste boven. Ineos-Grenadiers, de ploeg van Egan Bernal, had zich inmiddels aan kop van het uitgedunde peloton genesteld. De koplopers zagen hun voorsprong slinken.

Op de Col de la Lusette, de zwaarste hindernis van de dag, bleven er voorop twee man over: Powless en Loetsenko. De Kazachse kampioen liet nog onder de top, waar bonificatieseconden te verdienen waren, de Amerikaan achter. De Spanjaard Herrada kwam nog dichtbij maar kon niet voorkomen dat Loetsenko na een ritzege in 2017 in de Vuelta nu ook een etappe van de Tour de France aan zijn erelijst kon toevoegen. Beide renners vormden geen bedreiging voor Yates.

De Belg Greg Van Avermaet, ook een van de vroege vluchters, werd derde, voor Powless. Zij bleven nog net uit de greep van een grote groep renners waaruit de Fransman Julian Alaphilippe zich in de slotmeters nog losmaakte. Hij raakte woensdag door een tijdstraf de leiding in het klassement kwijt. Bauke Mollema passeerde als zesde de finish.

Vrijdag is er een rit met onderweg een aantal heuvels maar een vlakke finale met finish in Lavaur.