Tennisser Tsitsipas door naar derde ronde US Open

Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich op de US Open in New York geplaatst voor de derde ronde. De als vierde geplaatste Griek rekende in de laatste partij in het Arthur Ashe Stadium in drie sets af met de Amerikaan Maxime Cressy: 7-6 (2) 6-3 6-4.

De 22-jarige Tsitsipas won vooral dankzij zijn krachtige service; hij scoorde op 84 procent van zijn eerste service punten. Bovendien maakte hij beduidend minder fouten dan zijn tegenstander: 15 tegen 32.

Tsitsipas speelde voor het eerst op het centercourt in het grandslamtoernooi van New York. “Het was natuurlijk leuker geweest als er fans op de tribunes hadden gezeten, maar dit was een prima eerste kennismaking”, zei de Griek, die toegaf dat de hoge luchtvochtigheid (88 procent) het zwaar maakte. “Hoewel ik niet vies ben van een beetje zweten”, aldus Tsitsipas na zijn zege. Hij treft in de derde ronde de Kroaat Borna Coric.