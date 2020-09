Tennisster Mladenovic vindt situatie op US Open een nachtmerrie

Kristina Mladenovic heeft scherpe kritiek geuit op de organisatoren van de US Open. De tennisster uit Frankrijk vindt de omstandigheden voor de deelnemers verschrikkelijk. “Het is een nachtmerrie die we hier doormaken. Ik wil gewoon mijn vrijheid terugkrijgen”, aldus de nummer 44 van de wereld tegen L’Equipe. “Ik kan zoveel dingen vertellen die ons hier zijn overkomen. Het is absoluut verschrikkelijk hoe ze ons hebben behandeld. “

Benoit Paire, landgenoot van Mladenovic, testte positief op corona. Mladenovic had nog contact met hem gehad en moet daarom aan strenge eisen voldoen. “We hebben geen bewegingsvrijheid, geen identiteit, niets. Ik heb de indruk dat we gevangenen zijn, een soort criminelen. We zijn machteloos”, zegt de tennisster. “Als ik vooraf had geweten dat de consequenties zo groot zouden zijn, had ik hier nooit meegedaan.”

Mladenovic gaf woensdag bij de US Open een zeker lijkende zege uit handen. Ze stond tegen de Russin Varvara Gratsjeva met 6-1 en 5-1 voor, maar verloor alsnog met 1-6 7-6 (2) 6-0. Mladenovic liet vier wedstrijdpunten onbenut.