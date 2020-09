Tennisster Schuurs naar tweede ronde dubbelspel US Open

Dubbelspecialiste Demi Schuurs heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van de US Open. Schuurs was samen met haar Tsjechische partner Kveta Peschke met 6-2 7-6 (6) te sterk voor de Canadese Sharon Fichman en Darija Jurak uit Kroatië.

Schuurs en Peschke zijn als vierde geplaatst op de US Open, waar in verband met het coronavirus slechts 32 koppels meedoen aan het dubbelspel. Dat is de helft van wat gangbaar is op grandslamtoernooien.

Voor Schuurs en Peschke is het al de zesde zege op een rij. Vorige week schreven ze het WTA-toernooi van Cincinnati op hun naam. Dat toernooi werd eenmalig in New York gespeeld.