Teruggekeerde Pironkova verrast Muguruza op US Open

Voor Garbiñe Muguruza zit de US Open er na de tweede ronde op. De finaliste van de Australian Open werd in twee sets verslagen door Tsevetana Pironkova (32), die onlangs een comeback maakte na een gezin te hebben gesticht: 5-7 3-6.

Pironkova speelde in New York haar eerste toernooi in meer dan drie jaar. Ze kwam tijdens Wimbledon 2017 voor het laatst in actie. “Ik had niet verwacht dat mijn eerste toernooi zo goed zou verlopen en dat ik zo’n hoog niveau zou halen. Maar ik ben teruggekeerd voor dit soort wedstrijden in dit soort stadions”, zei de voormalig nummer 31 van de wereld.

Muguruza was als tiende geplaatst in New York.