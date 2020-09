Tourpeloton op weg naar Centraal-Massief

De zesde etappe van de Tour de France is donderdag iets na 12.00 uur in Le Teil van start gegaan. De renners krijgen een lange aanloop over glooiend terrein waarna een kleine 50 kilometer voor de finish het echte klimwerk begint.

De Brit Adam Yates draagt voor het eerst de gele trui. Die ontving de renner van Mitchelton-Scott woensdag nadat de Franse klassementsleider Julian Alaphilippe een tijdstraf had gekregen omdat hij in de laatste 20 kilometer een bidon had aangenomen van een verzorger. Dat is verboden.

Vanuit de Ardèche gaat het richting Centraal-Massief. Na de Cap de Coste en de Col des Mourèzes, beide van de derde categorie, volgt de beklimming van de Col de la Lusette. Op de top van die berg van de eerste categorie vallen bonificatieseconden te verdienen. Daarna gaat het iets naar beneden waarna het in de laatste 8 kilometer weer geleidelijk omhoog gaat richting Mont Aigoual waar de klim eindigt op 1560 meter hoogte. De finish wordt verwacht rond 17.00 uur.