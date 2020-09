Triatleten meten zich meteen op WK’s sprint en gemengde aflossing

De Nederlandse triatleten strijden komend weekeinde in Hamburg om twee wereldtitels: individueel op de sprint en in teamverband op het olympische onderdeel gemengde aflossing. De titelstrijd werd pas twee weken geleden aangekondigd.

Vier Nederlanders komen in actie tijdens het WK sprint op zaterdag. Rachel Klamer, Maya Kingma en Rani Skrabanja starten in de vrouwenrace in het Hamburgse Stadtpark op een op volledig afgesloten parcours, waar geen toeschouwers toegelaten worden. Marco van de Stel is de enige Nederlander bij de mannen.

De titelstrijd vervolgt op zondag met de ‘mixed teamrelay’, het onderdeel dat volgend jaar op de Olympische Spelen van Tokio debuteert. Oranje won in 2017 brons op het WK en in 2019 brons op het EK. Het Nederlands team bestaat uit Klamer, Kingma, Van der Stel en Jorik van Egdom. Rani Skrabanja en Donald Hillebregt zijn aangewezen als reserves.

“Het is in feite een raar verhaal, om een WK twee weken van tevoren aan te kondigen. Anderzijds zijn we heel blij eindelijk weer te kunnen racen”, zegt bondscoach Louis Delahaije. “De grote vraag is hoe iedereen ervoor staat. Atleten hebben elkaar voor het laatst vorig seizoen getroffen. Wij weten dat onze ploeg stappen heeft gezet dit jaar, maar wat de concurrentie gedaan heeft, dat weet je niet. Er zullen verrassingen zijn in alle richtingen.”