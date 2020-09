Verstappen: Monza voor ons niet het beste circuit

Max Verstappen denkt dat het komend weekeinde in de Formule 1 moeilijk wordt de concurrentie met de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas aan te gaan. “Monza is normaal gesproken niet ons beste circuit met alle lange rechte stukken”, zegt hij tegen Verstappen.com.

Afgelopen weekeinde finishte Verstappen in BelgiĆ« als derde, achter Hamilton en Bottas. Het betekende zijn zesde podiumplaats op rij. “Hopelijk kunnen we deze reeks voortzetten en snel strijden voor de eerste positie in plaats van de tweede en derde, maar dat is hier misschien niet het geval. Natuurlijk blijven we pushen en geven we niet op, maar we moeten realistisch zijn dat Mercedes nog steeds de favoriet is.”

De auto’s van Renault waren ook snel op Spa-Francorchamps. Verstappen: “Ik denk dat waar er veel lange rechte stukken zijn, Renault een redelijk goede balans op de auto lijkt te hebben en een goede afweging heeft tussen topsnelheid en bochtenwerk. Over het algemeen denk ik niet dat ze een grote bedreiging vormen. Misschien zullen ze op Monza weer dichtbij zitten, maar we zullen zien als we de baan op gaan.”