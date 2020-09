Zorgverleners welkom bij Formule 1 op Monza

Bij de wedstrijd in de Formule 1 van het komende weekeinde op het circuit van Monza zullen voor het eerst, zij het in beperkte mate, toeschouwers aanwezig zijn. De organisatie van de Grote Prijs van Italië heeft 250 artsen en verpleegkundigen uitgenodigd.

Het idee is afkomstig van de Italiaanse renstal van Ferrari. “Het is een symbolisch eerbetoon voor hun moed, inzet en onverschrokkenheid tijdens de coronacrisis”, aldus Ferrari. Sinds het seizoen na de coronastop in de Formule 1 begon, zijn er nog niet eerder toeschouwers bij de races geweest.