Andy Murray ligt uit de US Open

Andy Murray is donderdag (lokale tijd) uitgeschakeld in tweede ronde van de US Open. De voormalige nummer één van de wereld verloor in drie sets (6-2, 6-3 en 6-4) van de Canadees Felix Auger-Aliassime. De partij duurde twee uur en acht minuten.

Murray, die in zijn eerste Grand Slam-singles speelde sinds de Australian Open 2019, won dinsdag een spannende wedstrijd in vijf sets tegen de als 49e geplaatste Japanner Yoshihito Nishioka. Maar de Schot, die na jarenlang blessureleed zijn carrière weer probeert op te bouwen, was redelijk kansloos tegen de goed serverende Auger-Aliassime die van start tot finish de partij domineerde.

De Canadees sloeg 24 aces en 52 winnaars in een eenzijdige wedstrijd. Murray verzamelde slechts twee aces en negen winnaars.