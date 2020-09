Atlete Hassan na uurrecord: mentaal heel zwaar

Ruim 47 rondjes legde Sifan Hassan tijdens de Memorial Van Damme af in het Koning Boudewijnstadion van Brussel. Al die rondjes op de atletiekbaan waren goed voor een forse verbetering van het werelduurrecord. De wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter kwam na 60 minuten uit op 18.930 meter, 413 meter meer dan de de Ethiopische Dire Tune, die in 2008 het record op 18.527 meter zette.

“Ik dacht niet dat ik deze race zou winnen”, zei Hassan na afloop. “Ik voelde me wat ziekjes voor de start en had braakneigingen. Maar na 30 minuten werd alles normaal. Ik vond een goede ademhaling, wat me opnieuw vertrouwen gaf. Fysiek was ik in het begin van de race niet op mijn best. Als loopster op de middellange afstand was dit uur mentaal zwaar. Ik wil de organisatie bedanken dat ze me gemotiveerd hebben om te trainen voor dit werelduurrecord in Brussel, gezien de erg moeilijke situatie in de wereld nu.”