David Goffin staat voor het vierde achtereenvolgende jaar in de vierde ronde van de US Open. De 29-jarige Belg, die als zevende is geplaatst, was vrijdag met 6-1 7-6 (5) 6-4 te goed voor de Serviër Filip Krajinovic.

De vorige drie keer strandde Goffin in de vierde ronde. De US Open is voor hem het enige grandslamtoernooi waar hij nog nooit de kwartfinales haalde.

In de achtste finales speelt Goffin tegen de Canadees Denis Shapovalov of de Amerikaan Taylor Fritz.