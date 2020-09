Duitse tennisster Kerber naar achtste finales US Open

Angelique Kerber heeft bij de US Open de vierde ronde bereikt. De 32-jarige Duitse tennisster versloeg vrijdag de 20-jarige Amerikaanse Ann Li met 6-3 6-4.

Het is voor Kerber de vijfde keer dat ze in de achtste finales van het grandslamtoernooi van New York staat. In 2016 won ze in de finale van de Tsjechische Karolina Pliskova.

In de vierde ronde stuit Kerber op Caroline Garcia uit Frankrijk of de Amerikaanse Jennifer Brady.

Petra Martic bereikte eveneens de achtste finales. De als achtste geplaatste Kroatische won met 6-3 6-3 van de Russische Varvara Gratsjeva.