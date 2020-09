Dumoulin dik tevreden met tijdwinst op aantal concurrenten

De wielrenners van Jumbo-Visma konden na de zevende etappe in de Tour de France dubbel feestvieren. Niet alleen zagen ze hun ploeggenoot Wout van Aert voor de tweede keer in een week tijd de ritzege pakken, ook werd er in de slotfase kostbare tijd gepakt op enkele concurrenten voor het klassement.

De nummer drie van het klassement en drager van de witte trui, de Sloveen Tadej Pogacar, miste de aansluiting met de voorste groep toen het voorste peloton op zo ’n 40 kilometer voor de streep in drie waaiers brak door de zijwind. Bauke Mollema en zijn Australische ploeggenoot Richie Porte van Trek-Segafredo en de Spanjaard Mikel Landa raakten eveneens achterop. Ze verloren allen 1.21 minuut.

“Vooral Pogacar heb ik wel hoog zitten voor het klassement”, zei Dumoulin. “Anderhalve minuut is misschien niet onoverkomelijk voor het podium, maar het is toch veel. De laatste jaren wordt de Tour vaak met minder gewonnen.”

Dumoulin had wel verwacht dat het op die plek in de rit, zo ’n 40 kilometer voor de streep, zou kunnen breken door de wind. Dat het veel eerder in de etappe ook al brak, vond de kopman van Jumbo-Visma helemaal niet erg. “Voor mij was dat veel beter. Daardoor was het op dat punt waar het nog een keer brak veel minder stressvol. Maar wij zaten er goed bij.”

Het was de Pool Michal Kwiatkowski van Ineos Grenadiers die er met een versnelling voor zorgde dat de groep in stukken brak. “We zagen dat die mogelijkheid zich voordeed en dat we daarvan gebruik moesten maken”, zei de Colombiaanse kopman Egan Bernal van Ineos. “In dit soort soort etappes wordt de Tour de France gewonnen. In de Pyrenee├źn moeten we geen tijd verliezen en de kansen grijpen”, keek hij vooruit op het tweeluik van dit weekend.