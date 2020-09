Dumoulin roemt ‘grote beer’ Van Aert

Tom Dumoulin stak na de zevende etappe in de Tour de France de loftrompet over ritwinnaar en teamgenoot Wout van Aert. “Wat die jongen allemaal kan. Hij heeft kilometers gesleurd om ons uit de wind te houden en dan perst die ‘grote beer’ er nog even een sprint uit. Het is ongelooflijk”, zei de renner van Jumbo-Visma na de enerverende rit bij de NOS.

“Op een of andere manier lukte het vandaag bij ons. We zaten steeds goed mee voorin, zelfs onze kleine klimmers George Bennett en Sepp Kuss waren mee. We wisten ook waar het door de wind zou gaan breken en dat gebeurde ook. Dat is een kwestie van goed timen”, zei Dumoulin, die in de laatste kilometers zelfs meehielp de sprint van Van Aert voor te bereiden.

Enkele belangrijke klassementsrenners, onder wie Tadej Pogacar, Richard Carapaz, Richie Porte en Mikel Landa, ontbraken in de voorste groep en werden op meer dan 1 minuut achterstand gereden. “We wisten dat zij de slag hadden gemist en daarom reden wij ook zo hard door. Dit kon niet beter gaan”, aldus Dumoulin, de nummer vijf in het algemeen klassement.