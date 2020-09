Golfer Luiten in wachtkamer na sterk herstel in Spanje

Golfer Joost Luiten heeft zich op de tweede dag van de Andalucia Masters in Spanje sterk hersteld van een moeizame openingsronde. Hij ging vrijdag op Real Club Valderrama rond in 69 slagen (-2). Daarmee deed de Rotterdammer het 10 slagen beter dan op donderdag. Met een totaalscore van 148 (+6) moet Luiten afwachten of hij ook tijdens het weekeinde nog in actie mag komen in Andalusiƫ.

Wil Besseling (75 slagen op donderdag) en Darius van Driel (76 slagen op donderdag) gaan vrijdagmiddag van start in hun tweede omloop. Lars van Meijel heeft de ‘cut’ niet gehaald.