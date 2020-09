Ook Farah scherpt wereldduurecord aan: 45 meter verder

De Britse atleet Mo Farah heeft bij de Memorial van Damme het werelduurrecord bij de mannen aangescherpt. De 37-jarige viervoudig olympisch kampioen rende in het Koning Boudewijnstadion van Brussel naar een afstand van 21 kilometer en 330 meter. Daarmee kwam hij 45 meter verder dan de Ethiopische hardlooplegende Haile Gebrselassie, die in 2007 tot 21,285 kilometer kwam in Ostrava. Eerder op de avond verpulverde Sifan Hassan het uurrecord bij de vrouwen.

Farah voltooide het uur samen met de Belgische marathonloper Bashir Abdi, die pas in de laatste minuut moest afhaken. Abdi noteerde 21,322 kilometer en dat was maar 8 meter minder dan Farah. De Brit volbrachte zijn missie onder toeziend oog van de Nederlandse atleet Jos Hermens, die tot vrijdag nog altijd officieel te boek stond als houder van het Europees uurrecord met 20,944 kilometer, gelopen in 1976.

Farah is een icoon in de atletiek met twee olympische titels op de 5000 meter en twee op de 10.000 meter. Hij veroverde ook drie wereldtitels op de 5000 en eveneens drie op de 10.000.