Openingsduel hockeysters Amsterdam uitgesteld na besmettingen

De eerste competitiewedstrijd van de hockeysters van Amsterdam is uitgesteld vanwege een aantal coronabesmettingen binnen de ploeg. Drie hockeysters hebben positief getest, drie andere zijn op advies van de medische staf uit voorzorg in quarantaine gegaan.

De Nederlandse hockeybond KNHB heeft op verzoek van Amsterdam de wedstrijd tegen HGC, die zondag zou worden gespeeld, uitgesteld. Het duel is nu ingepland op komende woensdag (9 september).

De KNHB had een dag eerder aanvullende bepalingen opgenomen in het bondsreglement. Daarin staat dat clubs het verzoek kunnen doen een wedstrijd uit te stellen als minimaal zes spelers vanwege het coronavirus niet kunnen hockeyen. “De KNHB streeft ernaar om gedurende het seizoen 2020-2021 een volledig competitieprogramma af te werken”, aldus de bond. Voor zondag staan nu nog vijf wedstrijden op het programma in de hoofdklasse voor vrouwen, bij de mannen zes.