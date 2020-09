De Amerikaanse tennisster Serena Williams heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de US Open. Ze won donderdag (lokale tijd) haar partij in de tweede ronde tegen de Russische speelster Margarita Gasparyan met 6-2, 6-4.

Williams, die het toernooi zes keer won en als derde is geplaatst, ontmoet in de volgende partij landgenote Sloane Stephens. Die ging in 2017 aan de haal met de titel in New York.