Van Aert trots op tweede ritzege in deze Tour

Wout van Aert pakte na een snel afgelegde etappe in Lavaur zijn tweede ritzege in deze Tour de France. De 25-jarige Belg van Jumbo-Visma was heel blij met alweer een fraaie overwinning. “Ik ben hier heel trots op”, zei hij in een eerste reactie op de gewonnen sprint.

“Ik was de hele tijd gefocust op ploeggenoot Primoz Roglic en had niet verwacht dat het zo’n chaos op het einde zou zijn”, zei Van Aert. “We waren nog maar met een kleine groep en het zou zonde zijn geweest als ik het niet zou proberen. Ik kon mijn sprint gemakkelijk inzetten en vond een gaatje aan de rechterkant.”

De renner van Jumbo-Visma kon zijn geluk niet op, ook voor zijn kopmannen. “Het was een goede dag voor het algemeen klassement en enkele concurrenten voor het klassement hebben tijd verloren.”