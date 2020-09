Verstappen mist ‘grip en balans’ op Monza

Max Verstappen was niet tevreden na de twee vrije trainingen voor de Grote Prijs van Italië. “Ik worstel met de balans en de grip van de auto. Dit was geen beste start, we hebben nog wel wat werk te doen”, zei de coureur van Red Bull, die in beide sessies de vijfde tijd noteerde.

In de eerste sessie crashte de Nederlandse Formule 1-coureur zelfs op het hogesnelheidscircuit van Monza. Hij verloor de controle over zijn bolide, schoof van de baan af in het grind en kwam in de bandenmuur tot stilstand. Daarbij brak onder meer de voorvleugel van zijn auto af. Na vlot herstelwerk kon de Limburger alsnog terugkeren op het circuit. “Het team repareerde de auto heel snel en in de tweede training merkte ik verder niets daarvan, dus daarover zijn geen zorgen.”

Verstappen gaf in de tweede training meer dan een seconde toe op regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de snelste was. De Fin Valtteri Bottas, die in de ochtendtraining nog de snelste ronde had gereden in zijn Mercedes, klokte in sessie twee de tweede tijd, 0,262 seconde langzamer dan zijn teamgenoot. De Brit Lando Norris (McLaren) en de Fransman Pierre Gasly (Alpha Tauri) waren ook nog sneller dan Verstappen.

“Je probeert net als iedereen de limiet op te zoeken op dit circuit en soms gaat dat fout. Maar dan kun je maar beter de bocht heel wijd nemen; in de training maakt dat toch niet uit”, zei hij over een ‘momentje’ in de tweede sessie, waar hij heel erg ruim de laatste bocht uitkwam. “Belangrijker is dat we balans vinden, want dan kun je ook beter de bandenslijtage tegengaan. Ik hoop dat we het kunnen oplossen voor de kwalificatie op zaterdag.”

De Grote Prijs van Italië is de achtste race van het ingekorte Formule 1-seizoen. Na zeven races is Hamilton de fiere leider met 47 punten voorsprong op nummer twee Verstappen.