Verstappen zet vijfde tijd neer in tweede training Monza

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Italië de vijfde tijd gereden. De coureur van Red Bull gaf op het hogesnelheidscircuit van Monza meer dan een seconde toe op regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de snelste was.

De Fin Valtteri Bottas, die in de ochtendtraining nog de snelste ronde had gereden in zijn Mercedes, klokte in sessie twee de tweede tijd, 0,262 seconde langzamer dan zijn teamgenoot. De Brit Lando Norris (McLaren) en de Fransman Pierre Gasly (Alpha Tauri) waren ook nog sneller dan Verstappen.

De tweede sessie verliep vrij geruisloos, op een spin van Sebastian Vettel na. De Duitser raakte de controle over zijn Ferrari kwijt en schoof van de baan af. De geplaagde coureur, wiens laatste seizoen bij de Italiaanse renstal bijzonder teleurstellend verloopt, noteerde uiteindelijk nog de twaalfde tijd.

Verstappen zorgde in de eerste vrije training voor opwinding met een spin. Hij schoot door het grind en kwam in de bandenmuur tot stilstand. Daarbij brak onder meer de voorvleugel van zijn auto af. Na vlot herstelwerk kon de Limburger alsnog terugkeren op het circuit. Ook de eerste sessie sloot hij af met de vijfde tijd.

De Grote Prijs van Italië is de achtste race van het ingekorte Formule 1-seizoen. Na zeven races is Hamilton de fiere leider met 47 punten voorsprong op nummer twee Verstappen.