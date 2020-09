Verstappen zorgt voor rode vlag op Monza

Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Italië tijdelijk voor een rode vlag gezorgd. Met nog ruim 50 minuten op de klok, verloor de Nederlander de controle over zijn Red Bull-bolide. Verstappen schoof in de bandenstapels en raakte daarbij zijn voorvleugel kwijt. De sessie moest even worden stilgelegd.

De nummer 2 van het WK-klassement wist zijn auto wel weer uit de grindbak te halen. Hij reed zonder voorvleugel terug naar de pits, waar zijn monteurs de schade konden opnemen. De crash van Verstappen leidde ertoe dat de training voor korte tijd werd stilgelegd. Alle coureurs moesten naar binnen toen de rode vlag werd uitgehangen langs het hogesnelheidscircuit van Monza. Al snel mochten ze weer de baan op.

Verstappen had de derde tijd neergezet voordat hij spinde. Hij was bijna drie tienden van een seconde minder snel dan de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.