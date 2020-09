Wielrenner Van Aert wint opnieuw in enerverende zevende Tourrit

De Belgische wielrenner Wout van Aert heeft in de zevende etappe van de Tour de France zijn tweede ritzege gepakt. De renner van Jumbo-Visma was de snelste in Lavaur na een enerverende rit van 168 kilometer vanuit Millau. Hij bleef de Noor Edvald Boasson Hagen en de Fransman Bryan Coquard voor in de sprint en bezorgde de Nederlandse ploeg de derde etappezege in deze Tour.

De etappe werd lang gekleurd door Bora-hansgrohe, de ploeg van de Slowaak Peter Sagan. De Duitse wielerploeg zorgde er al vroeg voor dat het peloton in stukken brak. De klassementsrenners streden in een spannende laatste 40 kilometer door de zijwind om verschillen, waarbij de nummer drie uit het klassement, de Sloveen Tadej Pogacar, maar ook Bauke Mollema en de Spanjaard Mikel Landa meer dan een minuut verloren.

De Brit Adam Yates behoudt de gele trui, met 3 seconden voorsprong op de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma.