Basketballer Harden leidt Rockets naar zege op Lakers

Basketballer James Harden heeft zijn ploeg Houston Rockets naar de zege geleid in de eerste ontmoeting met de Los Angeles Lakers in de halve finale van de play-offs in de Western Conference. Houston won de wedstrijd in de ‘bubbel’ in Orlando afgetekend met 112-97.

De sterspeler van Houston was goed voor 36 punten. Russell Westbrook zorgde ook nog voor 24 punten en Eric Gordon maakte er 23. Bij de Lakers scoorde Anthony Davis 25 punten en LeBron James 20.

“Onze verdediging, die gaat ons brengen waar we heen willen”, zei Harden na de zege. “Dit team is de sterkste ploeg in het westen. Als we ze onder de 100 punten kunnen doen, zegt dat wel wat.”

“Ik denk dat het aan de snelheid ligt. Zij spelen met veel snelheid, zowel aanvallend als verdedigend”, zocht James naar redenen voor de nederlaag. “Je kunt het op video analyseren, maar pas als je het in het echt meemaakt, kun je het voelen. We hebben nu hun snelheid kunnen ervaren en moeten ons daar in de tweede wedstrijd bewust van zijn.”