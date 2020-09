Basketballers Bucks dicht bij uitschakeling in play-offs

Basketbalclub Milwaukee Bucks moet vrezen voor uitschakeling in de tweede ronde van de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De ploeg die in het reguliere seizoen veruit de beste was, verloor in de play-offs voor de derde keer op rij van Miami Heat (115-100) en staat nu in de halve finales van de Eastern Conference met 3-0 achter.

Jimmy Butler leidde Miami Heat met 17 van zijn 30 punten in het vierde kwart naar de zege. De 21 punten en 16 rebounds van Giannis Antetokounmpo van de Bucks, de meest waardevolle speler van de NBA, was niet genoeg om de derde nederlaag tegen Miami te voorkomen.

“Ik ben niet verrast”, zei Butler. “Misschien is verder iedereen in de wereld dat wel, maar wij niet. We hebben zo veel strijdlust, we geven nooit op.”

De Bucks staan nu voor de opgave te doen wat geen enkele NBA-ploeg in de voorgaande 139 pogingen is gelukt, terugkomen van een 3-0-achterstand in de best-of-seven-serie. “We moeten echter in onszelf blijven geloven”, zei Antetokounmpo.