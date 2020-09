Boze Vettel blijft op Monza al in eerste kwalificatie steken

De Duitse coureur Sebastian Vettel heeft in een toch al zo teleurstellend seizoen weer een dieptepunt beleefd. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 bleef in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië al in de eerste sessie steken. Vettel begint de ‘thuisrace’ van zijn team Ferrari vanaf de zeventiende plek.

“Wat een zooitje”, mopperde Vettel over de boordradio. Hij gooide in de garage boos een onderdeel van het systeem waarmee zijn riemen vastzitten op de grond. De 33-jarige Duitser, bezig aan zijn laatste seizoen in dienst van Ferrari, kwam 0,047 seconde te kort om het tweede deel van de kwalificatie op Monza te halen.

De Ferrari’s missen al het hele seizoen de snelheid om vooraan te kunnen meedoen. Vorige week bij de GP van België op Spa-Francorchamps eindigden Vettel en zijn teamgenoot Charles Leclerc respectievelijk als dertiende en veertiende. Het was het slechtste resultaat van Ferrari in tien jaar.