Collega’s roemen ‘teamplayer’ Dumoulin

Tom Dumoulin was zaterdag na de achtste etappe van de Tour de France spoorslags verdwenen. De Limburger had zich in de eerste Pyreneeënrit opgeofferd voor Primoz Roglic, de Sloveen die nu de absolute kopman is bij Jumbo-Visma. Wellicht omdat hij zich zelf niet goed voelde, sleurde Dumoulin op kop van een groep klassementsmannen om onder de top van de laatste col af te haken. In finishplaats Loudenvielle gaf hij meer dan 2 minuten toe op zijn concurrenten

“We wilden vandaag de boel opschudden”, vertelde George Bennett, de Nieuw-Zeelander die als helper voor in de bergen is meegenomen naar Frankrijk. “Ik ben nog niet hersteld van een val in Nice vorige week. Maar het is geweldig hoe de anderen het hebben gedaan.” Robert Gesink en Wout van Aert sleurden lang op kop, een rol die Dumoulin daarna verrassend genoeg op zich nam. Bennett: “Tom gaf aan dat hij niet super was en heeft vervolgens laten zien wat voor geweldige ‘teamplayer’ hij is.”

“We hebben de grote favorieten misschien niet uitgeschakeld, we hebben ze in ieder geval wel pijn gedaan”, meende Bennett. “En we laten zien dat we hier met één doel zijn. Tom heeft natuurlijk niet heel veel wedstrijden in de benen. Hij geeft nu zijn eigen kansen op om de ploeg te helpen.”

“Super dat Tom zo zijn werk voor de ploeg doet”, beaamde Gesink. Ook Roglic was ook onder de indruk van het optreden van Dumoulin, die met zijn versnelling de boel in de woorden van de Sloveen liet ‘exploderen’. “We doen met het team alles om zo hoog mogelijk te eindigen. Het was een geweldig tempo.”

Ploegleider Grischa Niermann erkende dat het koersverloop “misschien niet 100 procent” volgens het ideale scenario was. “Maar we komen wel iets dichter bij het doel. Primoz zit er dicht bij.” Roglic is de nummer 2 in het klassement, op 3 seconden van de Brit Adam Yates die niet als kanshebber voor de eindzege wordt beschouwd.

De enige van de concurrenten die tijd won op Roglic was zijn landgenoot Tadej Pogacar, die het verlies van 1.21 in de waaieretappe van vrijdag enigszins goedmaakte. Niermann: “Dat is jammer, maar de Tour duurt drie weken. De meest constante renner zal winnen.”