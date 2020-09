Djokovic moeiteloos naar achtste finales US Open

Novak Djokovic heeft zonder veel problemen de achtste finales van de US Open bereikt. De als eerste geplaatste Serviër was in New York in drie sets te sterk voor de Duitser Jan-Lennard Struff 6-3 6-3 6-1.

Terwijl op het andere centercourt de tennissers lang moesten wachten door oponthoud bij de partij tussen de Duitser Alexander Zverev en de Fransman Adrian Mannarino, was Djokovic in het Arthur Ashe-stadion snel klaar. De nummer 1 van de wereld had tegen Struff slechts een uur en 43 minuten nodig.

“Mijn spel was heel goed”, keek Djokovic tevreden terug. “Ik kon zijn opslag goed lezen en maakte de noodzakelijke break in de eerste set. Ik bewoog goed en na de eerste set had ik echt een lekker gevoel op de baan”, zei de Serviër die zijn 600e wedstrijd op hardcourt won.

Djokovic is samen met de Kroaat Marin Cilic, die de US Open in 2014 won, de enige grandslamwinnaar die nog in het toernooi zit.