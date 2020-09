Dubbelspecialist Rojer klopt titelhouders op US Open

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft in het mannendubbelspel van de US Open de titelhouders uitgeschakeld. Rojer was samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau in de tweede ronde de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah met 4-6 6-3 6-4 de baas. Cabal/Farah was als eerste geplaatst.

Vrijdag wist Wesley Koolhof zich al te plaatsen voor de kwartfinales. Koolhof vormt een duo met de Kroaat Nikola Mektic. Zaterdag bleef Matwé Middelkoop samen met de Braziliaan Marcelo Demoliner in de tweede ronde steken.

Rojer en Tecau wonnen het toernooi in New York in 2017. Ze schreven in 2015 ook samen Wimbledon op hun naam.