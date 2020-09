Dumoulin over Pyreneeën: ploegen willen weten waar ze staan

Tom Dumoulin staat momenteel vijfde in het klassement van de Tour de France, op 13 seconden van leider Adam Yates. Zaterdag en zondag trekt het peloton de Pyreneeën in, voor een tweedaagse door de bergen. “De Pyreneeën zijn niet superlastig dit jaar en het gaat slechts om twee ritten, maar ik verwacht wel dat er serieus gekoerst zal worden, vooral vandaag”, zei de renner van Jumbo-Visma vooraf.

Voor de waaierrit van vrijdag rees her en der kritiek dat de Tour vrij saai verliep, ondanks het uitdagende parcours in de eerste week. “Ik ben wel blij met het parcours”, vertelde Dumoulin. “Ik bedoel, als je een week hebt met alleen maar sprintetappes is het elke dag vallen en elke dag ellende, omdat dan het klassement nog niet vast ligt. Nu ligt dat anders. Ik vind het wel prima zo. En was het zo ‘spektakelloos’ deze week? Dat weet ik niet. Het is gewoon inherent aan de eerste Tourweek dat je nog heel hard bezig bent met energie sparen.”

Vrijdag was er dan toch opschudding dankzij Bora-hansgrohe en brak het peloton vroeg in stukken. Op het eind brak de eerste groep nog eens door waaiers en werden belangrijke concurrenten zoals Mikel Landa en Tadej Pogacar al op anderhalve minuut achterstand gezet. “Voor ons was het een perfecte dag, we kwamen niet in gevaar en we winnen de etappe met Wout (Van Aert). Fantastisch. We pakken ook tijd op enkele jongens. Iemand zoals Pogacar had ik echt heel hoog zitten voor het klassement.”

Dumoulin verwacht een pittige eerste Pyreneeënrit. “Ik denk wel dat er een aantal ploegen in de Pyreneeën willen nagaan waar ze staan. Misschien wij ook wel. Als er zich kansen voordoen, moet je die grijpen. Ik voel me in ieder geval goed en kijk er naar uit.”

Bij De Avondetappe van de NOS had Dumoulin vrijdagavond nogmaals herhaald dat Primoz Roglic de eerste man is bij de ploeg. “Hij is heel dominant en voelt zich erg sterk. Hij wint die etappe naar Orcières-Merlette. In die rit was ik bezig met aanklampen, dus dat is wel een verschil. Ik zat er wel bij, dus ben echt niet slecht. Maar op dit moment is Primoz een stapje beter en heeft hij een streepje voor.”