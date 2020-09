Eerste deel Pyreneeën tweeluik voor klassementsrenners

De achtste rit van de Tour de France is de eerste van twee etappes door het hooggebergte in de Pyreneeën. De etappe start in Cazères-sur-Garonne en is maar kort. De finish ligt na 141 kilometer in Loudenvielle. Het peloton moet daarvoor over twee cols van de eerste categorie en een van de buitencategorie.

De renners moeten eerst over de Col de Menté, met een gemiddeld stijgingspercentage van 8 procent en dan over de Port de Balès die over 12 kilometer omhoog gaat met gemiddeld 7,6 procent. Het is de klim waar Alberto Contador in 2010 demarreerde toen Andy Schleck kettingproblemen had.

Voor de finish in Loudenvielle wacht nog de Col de Peyresourde, waar op de top bonificatieseconden liggen. Klassementsrenners of aanvallers die op de Peyresourde wegspringen, moeten daarna nog elf kilometer dalen tot aan de streep.

Adam Yates start zaterdag opnieuw in de gele trui. De Brit van Mitchelton-Scott heeft 3 seconden voorsprong op de Sloveen Primoz Roglic. Tom Dumoulin staat vijfde op 13 seconden. De etappe van de Tour start om 13.35 uur en finisht naar verwachting rond 17.15 uur.