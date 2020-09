Eerste Pyreneeënrit in Tour voor Fransman Peters

De Fransman Nans Peters heeft de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. Het was de eerste Pyreneeënrit met onderweg drie zware cols. Peters, die rijdt voor AG2R, bleef alleen over van een kopgroep die vrijwel vanuit de start was ontstaan.

De Rus Ilnoer Zakarin bleef nog het langst in zijn buurt. De klassementsrenners reden op ruime afstand. Peters, wiens grootouders van vaderskant uit Nederland afkomstig zijn, won vorig jaar al een bergrit in de Giro d’Italia.

De Let Toms Skujins werd tweede, voor de Spanjaard Carlos Verona en Zakarin, die dat tweetal in de slotfase zag passeren. In de kopgroep zat geen renner die een gevaar vormde voor geletruidrager Adam Yates. De Brit van Mitchelton-Scott werd wel op de proef gesteld door onder anderen de Sloveen Primoz Roglic en de Fransman Guillaume Martin, zijn naaste belagers in het klassement, maar hij hield stand. Tom Dumoulin leidde lang de groep favorieten op de slotklim. Hij moest zijn ‘knechtenwerk’ voor Roglic bekopen en verloor meer dan 2 minuten op de favorieten voor de eindzege.

Dertien renners waren vanuit de start vertrokken. Onder hen de Fransman Benoît Cosnefroy, de drager van de bergtrui die op de eerste Pyreneeëntop, de Col de Menté van de eerste categorie, tien punten kon bijschrijven bij zijn totaal. De koplopers kregen de ruimte, maar de groep viel op de Port des Balès, de eerste van vijf beklimmingen uit de buitencategorie in deze Tour, uit elkaar. Peters en Zakarin kwamen als eersten boven, waarna de Fransman de Rus, een slechte daler, achterliet. Achter de vroege vluchters bepaalden de mannen van Jumbo-Visma het tempo en raakte de Fransman Thibaut Pinot in de problemen.

Op de slotklim bleef achter de vroege aanvallers een select gezelschap over. De Colombiaan Egan Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar, had alleen de Ecuadoraan Richard Carapaz nog in zijn buurt, Roglic alleen nog Dumoulin nadat met name Robert Gesink en Wout van Aert goed werk hadden geleverd.

Peters zag voorop niemand meer terugkomen en reed ongehinderd naar de ritzege. Yates werd ook in de afdaling naar finishplaats Loudenvielle op de proef gesteld, maar hield stand tot aan de finish.

Zondag volgt de tweede en laatste Pyreneeënrit van Pau naar Laruns, met onder meer twee cols van de eerste categorie. Maandag is de eerste rustdag.