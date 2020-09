De Italiaan Giacomo Nizzolo heeft zaterdag in de achtste etappe van de Tour de France opgegeven. De renner van NTT Pro Cycling Team stapte vroeg in de beklimming van de Col de Menté, de eerste Pyreneeëncol van deze Tour, af.

Nizzolo werd kort voor de start van de Tour nog Europees kampioen in het Franse Plouay. De Tourorganisatie meldde dat de Italiaan te veel last ondervindt van een knieblessure. Vorig jaar stapte hij in de Pyreneeën ook af, toen in de twaalfde etappe.