Golfer Besseling meldt zich na sterke ronde in top 10

Golfer Wil Besseling heeft zich na een sterke ronde in de top 10 gemeld van de Andalucia Masters. De 34-jarige Besseling ging op de derde dag in Spanje rond in 69 slagen en gaat de slotdag in als de nummer 6 van het klassement. Er was slechts één golfer die een betere score noteerde.

Besseling noteerde een eagle, twee slagen onder par, op de vierde hole en kwam verder tot drie birdies en drie bogeys. Daardoor kwam hij uit op twee slagen onder het baangemiddelde. Besseling gaat de laatste dag van de Andalucia Masters in met een achterstand van vijf slagen op de Amerikaan John Catlin, die zaterdag 72 slagen nodig had.

Joost Luiten ging het een stuk minder af. De beste golfer van Nederland kwam uit op +4 en staat gedeeld 49e. Darius van Driel en Lars van Meijel haalden de cut niet op Real Club Valderrama.