Inhaalrace brengt motorcoureur Van der Mark naar plek vier

Motorcoureur Michael van der Mark heeft in het WK Superbike na een inhaalrace nog bijna het podium gehaald op het Spaanse circuit van Motorland Aragón. De Yamaha-coureur begon vanaf de twaalfde startplek en eindigde als vierde. In het WK-klassement neemt Van der Mark de vijfde plaats in.

De Superbike-coureurs racen voor de tweede week op rij over Motorland Araǵon, het circuit in Alcañiz. Vorig weekeinde eindigde Van der Mark daar als vijfde en zesde bij de zware motoren.

De Italiaan Michael Ruben Rinaldi boekte zaterdag zijn eerste overwinning in het WK Superbike. De Britse wereldkampioen Jonathan Rea eindigde bijna 6 seconden na de Ducati-coureur als tweede. Rea verstevigde zijn leidende positie in het WK. De Noord-Ier, vijfvoudig wereldkampioen, heeft 30 punten voorsprong op de Engelsman Scott Redding. Zondag is de tweede race.