Italiaan Rosa uit Tour met gebroken sleutelbeen

De Italiaanse wielrenner Diego Rosa was zaterdag een van de vier uitvallers in de achtste etappe van de Ronde van Frankrijk. De renner van Arkéa-Samsic liep bij een valpartij een sleutelbeenbreuk op, zo bevestigde het team waar de Colombiaan Nairo Quintana de kopman is.

In de eerste Pyreneeënrit moesten ook de Fransen William Bonnet (Groupama-FDJ) en Lilian Calmejane (Total Direct Energie), en de Italiaan Giacomo Nizzolo (NTT) opgeven. De Italiaanse Europees kampioen klaagde over een pijnlijke rug. Deze Tour telt inmiddels acht uitvallers.