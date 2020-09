Medvedev eenvoudig langs Amerikaanse debutant Wolf op US Open

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft zich eenvoudig geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. De finalist van vorig jaar maakt met 6-3 6-3 6-2 een einde aan het toernooi van de Amerikaan Jeffrey John Wolf, die pas voor het eerst zijn opwachting maakte op een grandslamtoernooi.

Wildcardspeler Wolf (21) had twee knappe zeges geboekt in New York, maar de mondiale nummer 138 kwam er tegen Medvedev geen moment aan te pas. Na een uur en 48 minuten had de nummer 3 van de plaatsingslijst de zege al binnen.

“Het is een knap resultaat van hem, want ik won op mijn eerste drie grandslamtoernooien maar één potje”, zei Medvedev (24), die nu de winnaar van het duel tussen Marton Fucsovics en Frances Tiafoe treft. Vorig jaar verloor Medvedev in de eindstrijd van Rafael Nadal, die dit jaar ontbreekt.

Ook Andrej Roeblev plaatste zich voor de vierde ronde. De kwartfinalist van 2017 stond tegen de Italiaan Salvatore Caruso maar vier games af: 6-0 6-4 6-0. Die partij duurde slechts 84 minuten. In de eerste set won Caruso maar negen punten.