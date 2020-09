Schuurs naar kwartfinales dubbelspel US Open, Middelkoop klaar

Dubbelspecialiste Demi Schuurs heeft zich verzekerd van een plek in de kwartfinales van de US Open. De nummer 12 van de wereld in het vrouwendubbelspel was samen met haar Tsjechische tennispartner Kveta Peschke met 6-2 7-5 te sterk voor Oksana Kalasjnikova uit Georgië en Alla Koedrjavtseva uit Rusland.

Voor Schuurs en Peschke was het al de zevende zege op rij in New York. Vorige week schreven ze het WTA-toernooi van Cincinnati, dat eenmalig in New York plaatsvond, op hun naam. Bij de laatste acht zijn de ongeplaatste Russinnen Anna Blinkova en Veronika Koedermetova de tegenstandsters. Schuurs is op een grand slam nog nooit verder gekomen dan de kwartfinales.

Matwé Middelkoop wist niet door te dringen tot de kwartfinales. Samen met zijn Braziliaanse partner Marcelo Demoliner was hij kansloos tegen de Britten Neal Skupski en Jamie Murray, de broer van voormalig wereldtopper Andy Murray. Het werd 6-3 6-2.

Middelkoop en Demoliner hadden in de eerste ronde nog een fraaie zege geboekt op Nicolas Mahut en Jan-Lennard Struff. Mahut heeft alle grandslamtoernooien al eens gewonnen.

In verband met het coronavirus doen er slechts 32 koppels mee aan het dubbelspel. Dat is de helft van wat gangbaar is op de grand slams.