Serena Williams ten koste van Stephens naar vierde ronde

Serena Williams heeft zich ten koste van landgenote Sloane Stephens bij de laatste zestien geschaard op de US Open. De nummer 3 van de plaatsingslijst knokte zich terug na een achterstand: 2-6 6-2 6-2.

Na het kansloze verlies van de eerste set leverde Williams geen enkele keer meer een servicegame in. De nummer 8 van de wereld sloeg in totaal twaalf aces en won ruim driekwart van de punten op haar eerste opslag. Na een uur en drie kwartier maakte ze het af op haar eerste wedstrijdpunt.

Het was pas de eerste keer sinds 2015 dat Williams en Stephens elkaar troffen. In 2015 won Williams het duel in de vierde ronde van Roland Garros.

Williams won het toernooi in New York al zes keer, in 2014 voor het laatst. Stephens schreef het toernooi in eigen land in 2017 op haar naam.