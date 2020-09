Tennissers Van de Zandschulp en Griekspoor uitgeschakeld

Tennissers Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn gestrand in de halve finale van het challengertoernooi in het Tsjechische Ostrava.

De 24-jarige Van de Zandschulp verloor in de halve finale van de Rus Aslan Karatsev in twee sets: 6-3 6-3. De Russische nummer 140 van de wereld brak de Nederlander, die 36 plekken lager staat, drie keer. Van de Zandschulp wist zijn vier breakkansen niet te benutten.

Tallon Griekspoor moest in twee sets buigen voor de Duitser Oscar Otte. De Duitse nummer 219 van de wereldranglijst was met 6-2 6-4 te sterk voor de Nederlander die op de 150e plaats staat.

Griekspoor bereikte vorige maand de finale van een challengertoernooi in Praag. Toen verloor hij van de Rus Karatsev, die nu in Ostrava dus opnieuw in de finale staat.