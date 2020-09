Tourpeloton begonnen aan eerste Pyreneeënrit

Het Tourpeloton is zaterdag iets na 13.30 uur in Cazères-sur-Garonne van start gegaan voor de achtste etappe, de eerste van twee Pyreneeënritten. Het is met een lengte van slechts 141 kilometer de kortste etappe van deze Tour, maar onderweg liggen drie zware beklimmingen: twee van de eerste categorie en een van de buitencategorie. Die laatste is de Port de Balès waarvan de top op 36 kilometer van de finish in Loudenvielle ligt.

Met de Brit Adam Yates in het geel krijgen de renners na ruim 50 kilometer de eerste Pyreneeëncol voorgeschoteld: de Col de Menté. Na de Port de Balès volgt nog de Col de Peyresourde, waar op de top bonificatieseconden te verdienen zijn, waarna het nog 11 kilometer dalen is naar de finish. Die wordt kort na vijven verwacht.