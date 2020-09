Twee Nederlandse triatletes in top 10 bij WK

De Nederlandse triatletes Maya Kingma en Rachel Klamer hebben de top 10 gehaald bij de WK in Hamburg. Kingma eindigde als zesde in de wedstrijd over 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. De 24-jarige Brabantse gaf 37 seconden toe op de Britse Georgia Taylor-Brown. De 29-jarige Klamer kwam als achtste over de finish, op 1 minuut en 10 seconden.

Normaal gesproken wordt de winnaar van de World Triathlon Series, een reeks wedstrijden, uitgeroepen tot wereldkampioen. Vanwege het coronavirus gingen dit jaar echter alle wedstrijden niet door, op die in Hamburg na. In de Duitse stad stonden zodoende de wereldtitels op het spel.

Bij de mannen prolongeerde de Fransman Vincent Luis zijn titel. De 31-jarige Luis liep in de laatste honderden meters weg bij zijn landgenoot Léo Bergere en de jonge Portugees Vasco Vilaca. De Fransman pakte het goud in 49.13. Tweevoudig olympisch kampioen Alistair Brownlee uit Engeland moest genoegen nemen met de negende plaats. Marco van der Stel, de enige Nederlandse deelnemer, werd 41e op ruim 2 minuten van de Franse winnaar.