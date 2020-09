Verstappen: geen goed weekeinde voor ons

Zichtbaar geïrriteerd deed Max Verstappen zijn verhaal na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië. De kopman van Red Bull kwam niet verder dan de vijfde tijd. “Het is gewoon geen goed weekeinde voor ons”, mopperde de Nederlandse coureur.

“We hebben van alles geprobeerd aan de auto: minder downforce, medium downforce, veel downforce. Ik heb de auto omgegooid qua balans. Maar uiteindelijk rijd ik steeds dezelfde rondetijden. Dat geeft aan dat er geen goede balans in de auto zit”, aldus Verstappen bij Ziggo Sport. “We gingen dit seizoen in met de veronderstelling dat we met Mercedes konden vechten. Nu staan we op Monza achter een McLaren en een Racing Point. Dat is gewoon niet goed.”

Ook zonder de verboden ‘party mode’ waren de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas een klasse apart in de kwalificatie. Carlos Sainz en Sergio Pérez vormen de tweede startrij, Verstappen start zondag vanaf de derde rij. “We gaan voor de derde plaats vechten in de race. Maar daar ben ik hier niet voor. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit.”