Verstappen vijfde in kwalificatie op Monza

Max Verstappen begint de Grote Prijs van Italië zondag vanaf de vijfde plek. De kopman van Red Bull, tweede in het WK-klassement, was in de kwalificatie op Monza bijna een seconde minder snel dan Lewis Hamilton.

De Britse wereldkampioen van Mercedes zette met 1.18,887 een baanrecord neer en veroverde voor de 94e keer in zijn carrière poleposition. Hamilton gaat op jacht naar zijn zesde overwinning in de Italiaanse GP. Hij deelt nu het record met de Duitser Michael Schumacher.

Ook zonder de zogeheten ‘party mode’, het tijdelijk kunnen opschroeven van motorvermogen om een ronde nog sneller te rijden, waren de Mercedessen oppermachtig. Hamilton heeft zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas naast zich staan op de voorste startrij. Bottas zat slechts 0,069 achter de leider in de WK-stand. Het verschil met de nummer 3, Carlos Sainz, was acht tienden van een seconde.

“No party. No problem”, schreef Mercedes na de kwalificatie op Twitter. Het is alom bekend dat Mercedes het meeste profijt heeft gehad van de inmiddels verboden ‘party mode’, maar op Monza waren de zwarte bolides toch weer veel sneller dan de rest. Met een gemiddelde snelheid van 264,362 kilometer per uur zette Hamilton het snelste rondje ooit neer in de Formule 1. Het record stond op naam van Kimi Räikkönen met een gemiddelde van 263,587.

Sainz zette in de McLaren de derde tijd neer. De Spanjaard krijgt de Mexicaan Sergio Pérez (Racing Point) naast zich op de startopstelling. Verstappen vormt de derde rij met de Brit Lando Norris (McLaren). Zijn Thaise teamgenoot Alexander Albon eindigde als negende, op ruim 1,2 seconde van Hamilton.

Voor Ferrari dreigt in de ‘thuisrace’ een martelgang. Sebastian Vettel viel al in het eerste deel van de kwalificatie af, Charles Leclerc in het tweede deel. De Ferrari’s starten op Monza vanaf de dertiende en zeventiende plek. Het gebrek aan snelheid breekt de bolides van de Italiaanse renstal het hele seizoen al op. Volgende week staat op Mugello de duizendste race van Ferrari in de Formule 1 op het programma, maar van een feeststemming is allesbehalve sprake bij de Italianen.