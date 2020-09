Verstappen zesde in derde training Monza

Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Italië de zesde tijd neergezet. De coureur van Red Bull gaf op het hogesnelheidscircuit van Monza 0,367 seconde toe op de Finse coureur Valtteri Bottas, die in zijn Mercedes de snelste was.

Bottas, die ook in de eerste training de snelste ronde had gereden, klokte in sessie drie 1.20,089. Hij was 0,229 sneller dan McLaren-coureur Carlos Sainz en 0,323 seconde sneller dan de andere McLaren van Lando Norris. Renault-coureur Daniel Ricciardo en wereldkampioen Lewis Hamilton zaten daar, net als Verstappen, weer vlak achter.

Omdat Ricciardo aan het einde van de sessie met zijn Renault was stilgevallen, besloot de raceleiding tot een rode vlag om de training stil te leggen. Na ongeveer tien minuten werd de training hervat en was er nog een klein beetje tijd om een snelle ronde neer te zetten. Sainz lukte dat als enige.

De Grote Prijs van Italië is de achtste race van het ingekorte Formule 1-seizoen. Na zeven races is Hamilton de fiere leider met 47 punten voorsprong op nummer 2 Verstappen.