Wielrenner Mollema tevreden ondanks klein verlies

Bauke Mollema keek zaterdag tevreden terug op de eerste Pyreneeënrit van de Tour de France. De Groninger van Trek-Segafredo moest iets toegeven op de favorieten voor het klassement, maar de schade was te overzien: 38 seconden gaf hij toe op de groep met geletruidrager Adam Yates en zijn Sloveense belager Primoz Roglic. Omdat Tom Dumoulin meer dan twee minuten verloor, werd Mollema de hoogst geklasseerde Nederlander in het algemeen klassement: veertiende.

“Het was een goed dag, niet super”, keek Mollema terug op de rit met drie cols. “Ik miste net de aansluiting met de groep favorieten. Bovenop de laatste klim zat ik er een seconde of 15 achter. Jammer, want de benen waren goed.”

In de afdaling werd de marge iets groter. “Net iets te veel, maar het geeft toch vertrouwen voor wat er nog gaat komen. Ik heb mezelf niet volledig opgeblazen en alles verloren. Er zullen nog goede dagen komen.”